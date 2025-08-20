ਨੰਗਲ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੂੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2889450
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨੰਗਲ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੂੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

Anandpur Sahib News: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 04:45 PM IST

Trending Photos

ਨੰਗਲ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੂੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

Anandpur Sahib News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੂੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਐਸਡੀਐਮ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ, ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 21 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

TAGS

Anandpur SahibStone crusher ownersgunda tax

Trending news

Longowal news
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
Punjab and Haryana High Court
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ
High Court Threat
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, 30 ਲੱਖ ਦੇਣ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
gurmeet khudian
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਫਰੇਮਜ਼" ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Manisha Case
ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
Harmirpur News
NIT हमीरपुर ने रैंकिंग में हासिल किया 37वां स्थान
Jalandhar Firing
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ
Ferozepur news
ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ- DC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
Sirmaur news
बस की छत पर किया डांस, पुलिस ने उतारा रील बनाने का भूत
;