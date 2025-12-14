Ludhiana News: ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ; ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ

Ludhiana News : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਹੈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ।
Ludhiana News (ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਹੈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਨਾਲ ਨੋਚ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
