ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਹੋਈ ਮੌਤ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 06, 2026, 11:08 AM IST

Hoshiarpur News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

hoshiarpur newsDog Child Bite Newspunjabi news

