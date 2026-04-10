ਮਾਨਸਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

Trending Photos
Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲੈਕੇ ਪਾਰਕ ਉਤੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲਈ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਮੁਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਏਕੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਤੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਠੇਕਾ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ, ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।