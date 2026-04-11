ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੱਗੇ ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਪੈਨਸਲ; ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਨਸਲ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਮੋਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮੋਲ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ’ਤੇ ਪੈਨਸਲ (ਪਿੱਛੇ) ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਰਦ ਸਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ’ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਖ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐੱਸਐੱਮਓ. ਡਾ. ਸਰਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਬੱਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਿਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਪਈ ਪੈਨਸਲ ਉੱਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਵੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ?ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਫਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ।