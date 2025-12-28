Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3056172
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਵਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਮੇਨਜ਼, 45 ਨੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ 847 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:47 AM IST

Trending Photos

ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਵਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਮੇਨਜ਼, 45 ਨੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ 847 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪਰਿਨਿਊਰਸ਼ਿਪ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਅਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

TAGS

government

Trending news

government
ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਵਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ
Khanna
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ
Himachal Weather
हिमाचल के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, नए साल पर बारिश-बर्फबारी की उम्मीद
Akal Takht Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
CM Maan
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ...
#Canada #ViralVideo
Canada ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵੁਕ Video ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Train Accident
Train Accident: ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, 3 ਡੱਬੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਦਸੰਬਰ 2025
jalandhar news
ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ; ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ