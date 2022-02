ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ experiment ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ Trend ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਮੈਗੀ ਪਾਣੀਪੁਰੀ' ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਲਈ ਖੱਟੇ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀਪੁਰੀਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈ ਮੈਗੀ

ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਗੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਵਾਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ 11 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ।

'ਮੈਗੀ ਪਾਣੀਪੁਰੀ' ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ @Iyervval ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Users ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮੈਗੀ ਪਾਣੀਪੁਰੀ)। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 77,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ Comment ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Dealing mid week crisis with Maggi Pani Puri…Hope it helps you all too pic.twitter.com/qrWJ7IsQkM

— Mohammed Futurewala (@MFuturewala) February 23, 2022