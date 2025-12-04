ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਸੋਗ

Tanda Urmar News: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ—ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ—ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ।
Tanda Urmar News: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੇਵਜੇਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 36 ਸਾਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਵਸਨੀਕ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
“ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।”
ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।