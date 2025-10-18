Advertisement
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਹਰਸਾ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ

Sirhind Train Fire News: ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:49 PM IST

Sirhind Train Fire News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਰਥ ਟ੍ਰੇਨ (12204) ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ 19 ਨੰਬਰ ਦੀ ਏਸੀ ਬੋਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਗੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੋਗੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੇਨ ਖਿੱਚੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਗਈ। ਅੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਏ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਬਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਨੰਬਰ ਬੋਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 18 ਨੰਬਰ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Sirhind Train FireGarib rath expressAmritsar Saharsa train accident

