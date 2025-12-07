Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:05 PM IST

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਲੰਡਨ,ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

CM Bhagwant Mann: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹੇ।

ਅੱਜ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਟੋਪਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੂਟਕੇਸ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ,ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਪਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।

 

