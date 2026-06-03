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ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ

Istari Akali Dal Halqa-presidents: ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:50 PM IST

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ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ

Istari Akali Dal Halqa-presidents:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

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  1. ਅਟਾਰੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਕਨਾ ਕਲਾਂ
  2. ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਈਆ
  3. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ
  4. ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ – ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਗਤਾ
  5. ਮੌੜ – ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਮੌੜ ਕਲਾਂ
  6. ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ
  7. ਭਦੌੜ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੁੜੇਕੇ ਕਲਾਂ
  8. ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗੇਵਾਲ
  9. ਜਲਾਲਾਬਾਦ – ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੰਡਵਾਲਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਹ
  10. ਬੱਲੂਆਣਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ
  11. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ
  12. ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ
  13. ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਮਾਣੋ
  14. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਤਲੇ
  15. ਕਾਦੀਆਂ – ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਗਤ
  16. ਬਟਾਲਾ – ਬੀਬੀ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇਵਤਾ
  17. ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
  18. ਦੀਨਾਨਗਰ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ
  19. ਟਾਂਡਾ – ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਿੱਪੜਾਂ
  20. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ – ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ
  21. ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ
  22. ਫਿਲੌਰ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ
  23. ਜਲੰਧਰ ਨੌਰਥ – ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ
  24. ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਪੂਜਾ ਛਾਬੜਾ
  25. ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ – ਬੀਬੀ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ
  26. ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ – ਬੀਬੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਉਲੰਪੀਅਨ
  27. ਕਪੂਰਥਲਾ – ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸਿਧਵਾਂ
  28. ਫਗਵਾੜਾ ਦਿਹਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ
  29. ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ – ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ.) ਭਗਤਪੁਰਾ
  30. ਗਿੱਲ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਸੇਵਾਲ
  31. ਦਾਖਾ – ਬੀਬੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁੱਜਰਵਾਲ
  32. ਆਤਮ ਨਗਰ – ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ
  33. ਪਾਇਲ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੱਦੋਂ
  34. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ – ਬੀਬੀ ਨੀਨਾ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਗਰ
  35. ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ – ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀਬੀਆ
  36. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ – ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ
  37. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ – ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੰਬੀਹਾ
  38. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਦੋਕੇ
  39. ਮਾਨਸਾ – ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਓ
  40. ਬੁੱਢਲਾਡਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ
  41. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ – ਬੀਬੀ ਲਾਭ ਕੌਰ ਮੂਸਾ
  42. ਲੰਬੀ – ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
  43. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ – ਬੀਬੀ ਸੁਰੱਈਆ ਬੇਗਮ
  44. ਰਾਜਪੁਰਾ – ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ
  45. ਨਾਭਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਏਕਤਾ ਬਾਂਸਲ
  46. ਪਠਾਨਕੋਟ – ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੜੌਲੀ ਕਲਾਂ
  47. ਸੁਜਾਨਪੁਰ – ਬੀਬੀ ਅਨਪੂਰਨਾ ਧਾਰ ਕਲਾਂ
  48. ਭੋਆ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਲਕਪੁਰ
  49. ਰੂਪਨਗਰ – ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲਕਪੁਰ
  50. ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾ
  51. ਬਲਾਚੌਰ – ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਸਰੋਂ
  52. ਸੰਗਰੂਰ – ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਕਟੇ
  53. ਧੂਰੀ – ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ
  54. ਦਿੜਬਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੰਗਲਾਂ
  55. ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ – ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾ
  56. ਤਰਨਤਾਰਨ – ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਐਮ.ਸੀ.)

 ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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Sukhbir singh badalWomen Wing SADpunjabi news

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