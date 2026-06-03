ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ

Istari Akali Dal Halqa-presidents:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
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- ਅਟਾਰੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਕਨਾ ਕਲਾਂ
- ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਈਆ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ
- ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ – ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਗਤਾ
- ਮੌੜ – ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਮੌੜ ਕਲਾਂ
- ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ
- ਭਦੌੜ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੁੜੇਕੇ ਕਲਾਂ
- ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗੇਵਾਲ
- ਜਲਾਲਾਬਾਦ – ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੰਡਵਾਲਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਹ
- ਬੱਲੂਆਣਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ
- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ
- ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ
- ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਮਾਣੋ
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਤਲੇ
- ਕਾਦੀਆਂ – ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਗਤ
- ਬਟਾਲਾ – ਬੀਬੀ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇਵਤਾ
- ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
- ਦੀਨਾਨਗਰ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ
- ਟਾਂਡਾ – ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਿੱਪੜਾਂ
- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ – ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ
- ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ
- ਫਿਲੌਰ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ
- ਜਲੰਧਰ ਨੌਰਥ – ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ
- ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਪੂਜਾ ਛਾਬੜਾ
- ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ – ਬੀਬੀ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ
- ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ – ਬੀਬੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਉਲੰਪੀਅਨ
- ਕਪੂਰਥਲਾ – ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸਿਧਵਾਂ
- ਫਗਵਾੜਾ ਦਿਹਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ
- ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ – ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ.) ਭਗਤਪੁਰਾ
- ਗਿੱਲ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਸੇਵਾਲ
- ਦਾਖਾ – ਬੀਬੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁੱਜਰਵਾਲ
- ਆਤਮ ਨਗਰ – ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ
- ਪਾਇਲ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੱਦੋਂ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ – ਬੀਬੀ ਨੀਨਾ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਗਰ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ – ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀਬੀਆ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ – ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ
- ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ – ਬੀਬੀ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੰਬੀਹਾ
- ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਦੋਕੇ
- ਮਾਨਸਾ – ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਓ
- ਬੁੱਢਲਾਡਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ
- ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ – ਬੀਬੀ ਲਾਭ ਕੌਰ ਮੂਸਾ
- ਲੰਬੀ – ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ – ਬੀਬੀ ਸੁਰੱਈਆ ਬੇਗਮ
- ਰਾਜਪੁਰਾ – ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ
- ਨਾਭਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਏਕਤਾ ਬਾਂਸਲ
- ਪਠਾਨਕੋਟ – ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੜੌਲੀ ਕਲਾਂ
- ਸੁਜਾਨਪੁਰ – ਬੀਬੀ ਅਨਪੂਰਨਾ ਧਾਰ ਕਲਾਂ
- ਭੋਆ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਲਕਪੁਰ
- ਰੂਪਨਗਰ – ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲਕਪੁਰ
- ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾ
- ਬਲਾਚੌਰ – ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਸਰੋਂ
- ਸੰਗਰੂਰ – ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਕਟੇ
- ਧੂਰੀ – ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ
- ਦਿੜਬਾ (ਐਸ.ਸੀ) – ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੰਗਲਾਂ
- ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ – ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾ
- ਤਰਨਤਾਰਨ – ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਐਮ.ਸੀ.)
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।