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ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, SIT ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

Sukhbir Badal: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ SIT ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 11, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:37 AM IST
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, SIT ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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