Ajnala News: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ

Ajnala News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਛੋਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਥਾਰ ਗੱਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।
ਇਹ ਫਾਰਚੂਨਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਰੁਕ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਥਾਰ ਦੇ ਏਅਰਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਗੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਏਅਰਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।