Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 04:49 PM IST

Amritsar News: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

Amritsar News (ਪਰਮਬੀਰ ਔਲਖ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭੰਗਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ—ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 40–50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੈਂਟ AAP ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

