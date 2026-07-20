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ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ 'ਚ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ CM ਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Sukhbir Singh Badal News: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 20, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:03 PM IST
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ 'ਚ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ CM ਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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