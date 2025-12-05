Advertisement
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ, ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਦਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। “ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਕਦੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ।

