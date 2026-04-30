Sultanpur Lodhi News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ—ਚੋਰ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:37 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ‘ਚ ਫਿਲਮੀ ਚੇਜ਼! ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ‘ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ

Sultanpur Lodhi News(ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰ ਨੇ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ—ਚੋਰ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ।

ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।

ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

