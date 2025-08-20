ਮੰਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ

Sultanpur Lodhi News: ਹੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਦਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
Sultanpur Lodhi News: ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਨੇੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੁੱਟੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਦਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਬਾਊਪੁਰ ਜਦੀਦ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਡ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਅੱਥਰੂ ਪੂਜਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਵਾਲੀ ਹੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਸਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।