ਮੰਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2889604
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੰਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ

Sultanpur Lodhi News: ਹੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਦਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:37 PM IST

Trending Photos

ਮੰਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ

Sultanpur Lodhi News: ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਨੇੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੁੱਟੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਦਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਬਾਊਪੁਰ ਜਦੀਦ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਡ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਅੱਥਰੂ ਪੂਜਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਵਾਲੀ ਹੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਸਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।

TAGS

Sultanpur LodhiFLOOD SITUATIONMand area

Trending news

Himachal Assembly
हिमाचल विधानसभा में रोजगार पर हंगामा, CM सुक्खू बोले- भाजपा सरकार में बिकती रहीं नौक
Punjab Police
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
DC Mandi
मंडी–कुल्लू हाईवे पर यात्रियों से लूट-खसोट पर रोक, डीसी मंडी ने जारी किए सख्त आदेश
Anandpur Sahib
ਨੰਗਲ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੂੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
Longowal news
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
Punjab and Haryana High Court
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ
High Court Threat
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, 30 ਲੱਖ ਦੇਣ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
gurmeet khudian
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਫਰੇਮਜ਼" ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Manisha Case
ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
;