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ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਇਆਕਿੰਗ-ਕਨੋਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ

"ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-2026" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨੋਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 300 ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:00 AM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਇਆਕਿੰਗ-ਕਨੋਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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