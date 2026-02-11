Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3105580
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

Sultanpur Lodhi protest: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:09 PM IST

Trending Photos

ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

Sultanpur Lodhi protest: ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ ਅੰਦਰੀਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਸੱਦੁਵਾਲ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਂਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾ਼ੜ- ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

Add Zee News as a Preferred Source

ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਣ ਲਈ ਗਈ।

ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ

ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ

ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Sultanpur Lodhi newsKali Bein river controversypunjabi news

Trending news

Sultanpur Lodhi news
ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
Punjabi singer news
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
Jalalabad news
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ
8th pay commission
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ
jalandhar news
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ 6 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ
Himachal Weather
हिमाचल में दो दिन खिली रहेगी धूप, 13 को फिर बदलेगा मौसम; होगी जोरदार बारिश-बर्फबारी
Vande Mataram
ਖਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ
canada
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
mohali school
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਾਲੀ
T20 World Cup
T20 World Cup ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Abhishek Sharma ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਤੀ