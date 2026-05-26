ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ; ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਧੜੇ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Sultanpur Lodhi News(ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਗਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਮੋਗਲਾ ਧੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।