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ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

Maur Bomb Blast Case: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੋਂ ਠੀਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 16, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:02 PM IST
ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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