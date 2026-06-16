/ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

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Maur Bomb Blast Case: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੋਂ ਠੀਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਸਟ ਕਲਾਸ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 18 ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਟੀ ਮਰੂਤੀ 800 ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਵਾੜ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੇਚਣ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।