ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛਲਕਿਆ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਦਰਦ

Sunil Grover news in Punjabi: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਗੱਬਰ' ਤੇ 'ਗੁਡਬਾਏ' ਵਰਗੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਫੇਮ 'ਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' (The Kapil Sharma Show) ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ (The Kapil Sharma Show)'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਉਰਫ 'ਡਾਕਟਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਲਾਟੀ' ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 'ਗੁੱਥੀ', ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

