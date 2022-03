ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੜਕੇ: G-23 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ, ਕਿਹਾ- ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਝੁਕਾਓ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਡਿੱਗੇ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ-23 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ- ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਝੁਕਾਓ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਤਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਡਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਧੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ-23 ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।

झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर

सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े

Indulging the dissenters - 'too much' - will not only undermine the authority but also encourage more dissent while discouraging the cadre at the same time. pic.twitter.com/59DuhBb5vI

