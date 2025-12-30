Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3058285
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ Sunil Jakhar ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:36 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ Sunil Jakhar ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGS

Sunil Jakhar

Trending news

Vaishno Devi Yatra New Rules
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ? ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
January
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਇੰਨਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਆਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿ......
PGI Chandigarh Strike
ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਗਏ; ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
Modi government
ਟਰੰਪ ਦਾ 50% ਟੈਰਿਫ ਫੇਲ੍ਹ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ Zero Tariff
Sunil Jakhar
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ Sunil Jakhar ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Jasbir Jassi controversy
ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
kyc
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ KYC ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
Priyanka Gandhi Vadra
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਵੱਜੇਗੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਹਾਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ!
mandi news
हिमाचल में सैलानियों का हुड़दंग; 25 हजार का चालान, 20 हजार बेल बांड पर किया रिहा
Himachal Weather
मौसम का बड़ा अलर्ट: अगले 96 घंटे बारिश-बर्फबारी के आसार, 72 घंटे शीतलहर की चेतावनी