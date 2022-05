ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ‘ਦਿਲ ਕੀ ਗੱਲ’ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

I will share my

'दिल की बात'

on recent happenings,

tomorrow at 12 o’clock on Facebook. pic.twitter.com/odenh09tw3

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) May 13, 2022