ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਭੰਗ! ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

A lot of unfortunate news emanating out of Punjab. Just heard that @sunilkjakhar is calling it quits due to unwarranted, irresponsible comments of his @INCPunjab colleagues. Sad to see a gentlemen politician go out at a crucial juncture. #PunjabElection2022

Being a journalist known @sunilkjakhar, the gentleman and a friend for long. Hope he will revisit his decision to quit active politics, and regale us with his witty one liners and we will also continue to get benefit of his poetic wisdom.#punjabassemblyelection2022

— Kanwar Sandhu (@SandhuKanwar) February 6, 2022