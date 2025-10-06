Advertisement
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

Sonam Wangchuk Case: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

Oct 06, 2025

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

Sonam Wangchuk Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇ. ਅੰਗਮੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ।

'ਹਾਈਪ ਨਾ ਬਣਾਓ'

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਸਜੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਕਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।" ਐਸਜੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ?" ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਐਸਜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"

ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਐਸਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

 

 

