ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; NHAI ਦੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Supreme Court on Land Compensation: NHAI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:04 PM IST

Supreme Court on Land Compensation: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਦੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਿਆਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੂਲ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NH ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 28 ਮਾਰਚ, 2008 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 28 ਮਾਰਚ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Trending news

Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; NHAI ਦੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
एंट्री टैक्स और सेस पर CM सुक्खू का पलटवार! बोले—“हर मुद्दे पर राजनीति कर रही BJP
Moga Police Action
ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ 34.50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਜ਼ਬਤ
Rajeev Bindal
एंट्री टैक्स और पेट्रोल-डीजल कीमतों पर राजीव बिंदल का हमला- ‘जनता के साथ अन्याय’
Sandhwan News
ਸੰਧਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Dera Baba Nanak News
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ
TB Symptoms
ਇਹ 7 ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ TB ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਾਤਕ
vande mataram news
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
punjab holiday news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ; ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
kotkapura news
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ