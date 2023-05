Irretrievable breakdown of marriage: क्या विवाह का अपूरणीय टूटना तलाक का आधार हो सकता है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Supreme Court on Irretrievable breakdown of marriage a ground for divorce news: सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकता है और विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है. बता दें कि यह अभी तक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं था.

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि "इस अदालत के लिए विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर विवाह को भंग करना संभव है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा."

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इसने उन मामलों को निर्दिष्ट किया है, जिनके आधार पर विवाह को असाध्य रूप से टूटा हुआ माना जा सकता है और भरण-पोषण, गुजारा भत्ता और बच्चों के अधिकारों के संबंध में इक्विटी को कैसे संतुलित किया जा सकता है. इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को पिछले निर्णयों में निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों के अधीन किया जा सकता है.

गौरतलब है कि यह फैसला जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संवैधानिक खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है.

संविधान पीठ को भेजा गया मुद्दा क्या था?

मुद्दा यह था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के आधार पर आपसी सहमति से तलाक के लिए प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जा सकता है?

What is the irretrievable breakdown of marriage?

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 - धारा 13(1)(ia) - विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को "क्रूरता" के रूप में पढ़ा जा सकता है - एक वैवाहिक संबंध जो वर्षों से अधिक कड़वा और कटु हो गया है, दोनों पक्षों पर क्रूरता के अलावा कुछ नहीं करता है .

