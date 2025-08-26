SC ਵੱਲੋਂ ਵੰਤਾਰਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
SC ਵੱਲੋਂ ਵੰਤਾਰਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

Supreme Court on Vantara Wildlife Centre: ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 03:04 PM IST

SC ਵੱਲੋਂ ਵੰਤਾਰਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

Supreme Court on Vantara Wildlife Centre: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੰਤਾਰਾ (ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਨਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ), ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਨਾਗਰਾਲੇ ਆਈਪੀਐਸ (ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਆਈਆਰਐਸ (ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਸਟਮਜ਼) ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ('SIT') ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।"

ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼:

ਐਸਆਈਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ:-

(ੳ) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ;

(ਅ) ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ;

(c) ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (CITES) ਅਤੇ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ;

(d) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ;

(ਹ) ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼;

(f) ਕਿਸੇ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਪ੍ਰਜਨਨ, ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ;

(g) ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ;

(h) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ/ਕਹਾਣੀਆਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ;

(i) ਵਿੱਤੀ ਪਾਲਣਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।

(j) ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੀਆਈਟੀਈਐਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ, ਇਸਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ 'ਵੰਤਾਰਾ' ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

;