ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Supreme Court to hear Punjab government plea: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Trending Photos
Supreme Court to hear Punjab government plea: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ-ਸੂਚੀ (causelist) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ "ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਾ ਇਨਕਾਰ" ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂਪੁਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
"ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੀਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ," ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਗਵਰਨਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ "pocket veto" ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ "absolute veto"। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿੱਲ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕੋਰਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।