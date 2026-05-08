ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਟ੍ਰਾਫੀ'

Suryakumar Yadav and Devisha Shetty News: ਆਈਪੀਐਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖਾਸ 'ਟ੍ਰਾਫੀ' ਮਿਲੀ ਹੈ।
Suryakumar Yadav and Devisha Shetty News: ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵੀਸ਼ਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਵੀਸ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀ-20 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਉਸਦੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨੀ ਤੱਕ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ।
ਕੀ ਸੂਰਿਆ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ?
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ 229 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਹਾਰਦਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।