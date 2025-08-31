Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ; 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ
Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ; 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਨੇੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:22 PM IST

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ; 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਨੇੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 15 ਤੋਂ 1600 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਵਹਿ ਗਈ
ਮੁਹਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 1500 ਤੋਂ 1600 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਰੇਨ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਹਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

