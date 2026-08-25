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CM ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 6 ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ

Zee 24 Ghanta Mega Conclave ਵਿੱਚ CM ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:23 PM IST
CM ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 6 ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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