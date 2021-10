ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਅਰੂਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਬੰਬ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ)

ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਕਿਸੇ' ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਕੂ ਅਤੇ ਸੀਟਫਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ. ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਸਾ ਅਤੇ ISI ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ

(4/4) By the way,sir @capt_amarinder why are you so perturbed over probe on Aroosa and ISI links? Who sponsored her visa and everything concerning her will be throughly probed. I do hope eveyone concerned will co-operate with police in probe

