ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਘੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਤੀਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:43 AM IST

ਇਸ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਭੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤੂ-ਤੂ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ DSP ਹੈ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ GRP ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

