Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3130982
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ; ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:31 PM IST

Trending Photos

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ; ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ

T20 World Cup 2nd Semi-Final: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 41 ਦੌੜਾਂ ਜਦਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਆਊਟ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ

Add Zee News as a Preferred Source

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਫਿਲਿਪ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ

TAGS

T20 World Cup 2nd semi-finalIndia vs Englandpunjabi news

Trending news

T20 World Cup 2nd semi-final
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ; ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
shimla fire news
शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती इमारत में लगी आग
Plastic-Free Hola Mohalla
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ - ‘ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ’ ਮੁਹਿੰਮ
Dr. Baljit Kaur
35.7 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 23,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Dhariwal Child Bite Death
ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਖੂਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
fuel price news
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ
Khamenei Death India Reaction
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ; ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪੁੱਜੇ
Canada Truck Accident
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Ranjit Singh Encounter Case
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Derabassi Factory Loot
7-8 ਲੁਟੇਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹੇ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਭਜਾਇਆ