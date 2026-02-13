Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

T20 World Cup: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਗੇ ਮੈਚ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

T20 World Cup 2026: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਸਟਰੀ ਸਪਿਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20I ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:46 AM IST

T20 World Cup: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਗੇ ਮੈਚ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਪਿਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20I ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਜਿਟਿਵ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ (12 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 93 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਗੇ?

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਐਤਵਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ; ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।"

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ

ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਟਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਟਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਸੰਜੂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਵਿਸਫੋਟਕ।"

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

