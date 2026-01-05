Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3064665
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡਾ ਕਲੋਈਆਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ

Tanda Murder Case News: 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਧਾਲਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਡਾ ਕਲੋਈਆਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:11 PM IST

Trending Photos

ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡਾ ਕਲੋਈਆਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ

Tanda Murder Case News: ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡਾ ਕਲੋਈਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਧਾਲਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਡਾ ਕਲੋਈਆਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੋਸ਼ੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਨਿੰਦਰ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

TAGS

tanda newsAdda Kaloyan murder casepunjabi news

Trending news

tanda news
ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡਾ ਕਲੋਈਆਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ
Punjab State Election Commission
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
kabaddi player
ਜਗਰਾਓਂ ‘ਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
CM Bhagwant Mann
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
Bank strike
Bank Strike: ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਕ?
kangana ranaut
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ; 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Airtel Broadband Offer
ਨਵਾਂ WiFi ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ! Airtel ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
1 Zodiac Signs
2026 ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮੁਸੀਬਤ
Harpal Singh Cheema
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
sarabjit kaur
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗੀ ਵਾਪਿਸ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇ