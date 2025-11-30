Advertisement
Tarn Taran News: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:04 AM IST

Tarn Taran News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਨ, ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹਿਸ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 208 ਵਿੱਚ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

