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ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

Tarn Taran Murder: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੱਗੋਬੂਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਦੇ ਪਤੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 26, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 04:50 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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