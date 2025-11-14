Tarn Taran by Election Winner: ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ

Tarn Taran by Election Winner: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।
Tarn Taran by Election Winner: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਰਹੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1997 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2002 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 2017 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਤਾ
ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੰਧੂ 4.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰਕਬਾ ਕੱਕਾ ਕੰਧਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 7000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਨਿਊ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 2.21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 57 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ (1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 330 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 1170 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਇੱਕ 2025 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਚਿਊਨਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ।
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।