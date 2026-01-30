Advertisement
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ SDM ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ, ਦਵਾਈਆਂ–ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

SDM hospital inspection Punjab: SDM ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:23 PM IST

SDM hospital inspection Punjab: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ–ਟੈਸਟ

SDM ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਤੋਂ ₹2000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਟ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ ਗਾਇਬ

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

SDM ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ

SDM ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

SMO ਦਾ ਬਿਆਨ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ SDM ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

