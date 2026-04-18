Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 10:39 AM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ​ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ‘ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ

Tarn Taran News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ):  ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਮਾਵੱਸ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾਈ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਕੇ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

