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ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Tarn Taran Firing News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਪੂਜਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 01, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:37 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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