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  • /ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਛਾਪਾ, 52 ਮਰੀਜ਼ ਛੁਡਾਏ ਗਏ; ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੰਚਾਲਕ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ, 52 ਮਰੀਜ਼ ਛੁਡਾਏ ਗਏ; ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੰਚਾਲਕ

Tarn Taran Raid: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 52 ਮਰੀਜ਼ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲਕ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 11, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:50 AM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ, 52 ਮਰੀਜ਼ ਛੁਡਾਏ ਗਏ; ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੰਚਾਲਕ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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