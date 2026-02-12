Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3106759
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲਾਅ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

Punjab Law College Murder Update: ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:16 ਵਜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ First Year ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਆਰੋਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 12:11 PM IST

Trending Photos

ਲਾਅ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

Punjab Law College Murder Update: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:16 ਵਜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ First Year ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਆਰੋਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਮਚ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

TAGS

Tarn Taran NewsPunjab Law college murder Newspunjabi news

Trending news

Tarn Taran News
ਲਾਅ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
gold silver price today
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ₹1.59 ਲੱਖ ਡਿੱਗਿਆ
Assam
Weird Village: ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂਤਿਆ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਾਇਬ!
Dawsons Creek
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Himachal Weather
हिमाचल में कोहरे का अलर्ट, मैदानी इलाकों में कड़ी ठंड; 10 शहरों में पारा 5°C से नीचे
Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ?
Abohar
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕੰਮ
Kwid and Kiger
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ 7-ਸੀਟਰ ਕਾਰ 'ਤੇ ₹60,000 ਦੀ ਛੋਟ, Kwid ਅਤੇ Kiger 'ਤੇ ਭਾਰੀ Discount
har charan singh
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ
Sri Muktsar Sahib
ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ Video ਵਾਇਰਲ