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ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਬੂ

Tarn Taran Encounter News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂਛਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 9 ਐਮਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 01, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:04 PM IST
ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਬੂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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