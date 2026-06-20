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ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ-ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ

Tarn Taran Encounter News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 20, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:33 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ-ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ-ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ
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